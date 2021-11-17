MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayları

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele eden takımlardan kaybeden iki yarışmacı, eleme potasına gitti. Peki 16 Kasım Salı akşamı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef’te bu akşam haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Sevilen yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takım, ilk takım oyununda karşılaştı.

Kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu ve konseydeki oylama ile iki eleme adayı çıkardı.

Oyunun konsepti ise yöresel köfteler oldu. Köfte tarifi için kolları sıvayan yarışmacılar, 6 köfte çeşiti için mücadele verdi.

Peki, MasterChef’te eleme potasına kimler girdi, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte yaşananlar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, düello şeklinde yapıldı. Altı çeşit yöresel köfte için yarışmacılar, kura çekerek rakiplerini belirledi. Sonrasında her köfte için verilen sürede en iyi şekilde yaparak düelloyu kazanmaya çalıştı. Şefler, süresi biten köftelerin tadımını yaparak kazanan takımı anında açıkladı. Mücadelede Kırmızı takım, 4-2 skorla ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM

Bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaşacak altı yarışmacı, kazanmak için Danilo şefin imza tabağını kusursuz bir şekilde hazırlamaya çalıştı. Yapılan yemeklerin tadımı sonrasında öne çıkan üç isim Eren, Hasan ve Pelin oldu. Gecenin en başarılı tabağınını çıkaran Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

1. VE 2. ELEME ADAYLARI

Dokunulmazlığı kazanan Eren, Azize'yi potaya gönderdi ve ilk eleme adayı belli oldu.

Sonrasında konseyde yapılacak oylamada Pelin ve Safanur, aynı sayıda isimleri yazılınca potaya girecek ismi belirlemek kaptan Eren'e kaldı. Eren'in ikinci eleme adayı olarak tercihi Pelin'den yana oldu.