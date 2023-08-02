MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 1 Ağustos MasterChef Türkiye All Star.. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. İşte MasterChef Türkiye'de 1 Ağustos'ta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

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MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 1 Ağustos Salı akşamı ekrana gelen bölümde oynandı.

Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisine girdi.

Dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan Türk mutfağına ait dolmalar yapmalarını istediler.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yapılan dolma çeşitlerini tattıktan sonra kazanan takımı belirledi.

Kazanan takım belli oldu

MasterChef Türkiye'de 1 Ağustos 2023 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununu Esra'nın kaptan olduğu Mavi takım kazandı.

Eleme adayı belli oldu

Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Tolga kazandı. MasterChef Türkiye'de dün gecenin eleme adayları ise Tanya ve Mert oldu.