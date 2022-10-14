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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu?

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu heyecanı dün yaşandı.İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları..
    • 14.10.2022 - 10:09
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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu?

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün daha da artıyor.Bu haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

    Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında iki takımında birer galibiyeti bulunuyor.İlk iki dokunulmazlık oyunu sonrası Çağatay, Kıvanç, Görkem ve Atike eleme potasına giden isimler oldu.

    Haftanın son dokunulmazlık oyunu yine büyük bir heyecana sahne oldu.Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları yaptıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu.

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen dokunulmazlık oyununda takımlardan Türk Devletlerinin bilinen en ünlü yemeklerinı hazırlamaları istendi.İki takımda dokunulmazlğı kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

    Gecenin sonunda yapılan oylama sonrası haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu? #1

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de dün oynanan Ankara dış çekim oyununu kaybeden kırmızı takım oldu.Kırmızı takımda gecenin eleme adayları belli oldu.Buna göre gecenin eleme adayları Fatma Nur ve Burak oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu? #2

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayları kim oldu? #3


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