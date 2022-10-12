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    MasterChef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi.İşte kazanan takım..
    • 12.10.2022 - 09:09
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    MasterChef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı dün akşam ekranlara gelen bölümde yaşandı.

    Mavi takım ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.İki takım dokunulmazlığı alabilmek için şeflerin istediği tabakları hazırlamaya çalıştı.

    Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlardan dolma çeşitlerini yapmalarını istediler.

    Domates dolması, kuru dolma, biber dolması, kaburga dolması ve mumbar dolması gibi farklı dolma türlerini isteyen şefler takımların hazırladığı tabakları tattıktan sonra kazanan takımı belirledi.

    Kazanan takım belli oldu

    MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım 4-3'lük skorla mavi takım oldu.

    Eleme adayları belli oldu

    Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Gamze ilk eleme adayı olarak Görkem'in ismini söyledi.Daha sonra yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Atike oldu.

    MasterChef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları.. #1

    MasterChef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları.. #2


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