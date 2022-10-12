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MasterChef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları..

MasterChef’te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi.İşte kazanan takım..