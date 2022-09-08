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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 64. bölüm eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?
    • 08.09.2022 - 09:28
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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 64. bölüm eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de takım oyunları hız kesmeden devam ediyor.Mavi takı ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiliyor.

    Dün ekranlara gelen 64. bölümde yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı.Kaan'ın kaptan olduğu mavi takım ile Melih'in kaptan olduğu kırmızı takım dokunulmazlık oyunun alabilmek için mücadele etti.

    Dün yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 64. bölüm eleme adayları.. #1

    Bireysel dokunulmazlığı kazandı

    Dün ekranlara gelen 64. bölümde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Büşra oldu.Şeflerin verdiği kavunu tabağında en iyi şekilde kullanarak rakiplerini geride bırakan Büşra bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 64. bölüm eleme adayları.. #2

    Eleme adayları belli oldu

    64. bölümde eleme adayları belli oldu.Bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra takım kağtanı Melih'in ismini vererek eleme potasına soktu.Bir diğer eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Yağız oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 64. bölüm eleme adayları.. #3

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 64. bölüm eleme adayları.. #4


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