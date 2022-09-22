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    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21 Eylül eleme adayları kim?

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu.İşte cevabı..
    • 22.09.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 09:44
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    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21 Eylül eleme adayları kim?

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.Bu hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı.

    İlk dokunulmazlık oyununda takımlardan köfteler yapmalarını isteyen şefler ikinci dokunulmazlık oyununda çeşitli mezeler yapmalarını istedi.

    En iyi ve en başarılı meze tabaklarını çıkaran takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanarak günü rahat kapattı.

    Peki MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? İşte merak edilenler..

    Dokunulmazlık oyunu

    MasterChef Türkiye'nin dün ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

    MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu.

    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21 Eylül eleme adayları kim? #1

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de gecenin eleme adayları Çağatay ve Burak oldu.

    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21 Eylül eleme adayları kim? #2

    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21 Eylül eleme adayları kim? #3



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