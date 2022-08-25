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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu!

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunları heyecanı artırıyor.İşte dün akşamki dokunulmazlık oyunu sonuçları..
    • 25.08.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:17
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    MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu!

    MasterChef Türkiye'de takım oyunları hız kesmeden devam ediyor.TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te heyecan her gün artarak devam ediyor.

    Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

    Mavi takım ve kırmızı takımın dokunulmazlık oyunları oynadığı yarışmada her gün farklı bir heyecan yaşanıyor.Dün ekranlara gelen 50. bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak uyandırdı.

    MasterChef Türkiye'de dün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.Mavi takımın kazanmasının ardından kırmızı takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kaptan olan Serpilay kazandı.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu! #1

    Serpilay'ın bireysel dokunulmazlığı kazandığı gecede iki takım arkadaşı eleme potasına girdi.

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren iki isim daha belli oldu.Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda eleme adayları Büşra ve Dilan oldu.

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu! #2

    MasterChef te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu! #3


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