MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye All Star eleme adayları.. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. İşte MasterChef Türkiye'de 2 Ağustos'ta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım.

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MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 2 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde oynandı.

Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisine girdi.

Dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan Karayip yemekleri yapmalarını istediler. 7 farklı yemeğin istendiği dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yapılan dolma çeşitlerini tattıktan sonra kazanan takımı belirledi.

Kazanan takım belli oldu

MasterChef Türkiye'de 2 Ağustos 2023 tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununu Esra'nın kaptan olduğu Mavi takım kazandı.

Bu sonuçla mavi takım bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununuda kazanmış oldu.

Eleme adayı belli oldu

Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Gamze kazandı. MasterChef Türkiye'de dün gecenin eleme adayları ise Eray ve Eda oldu.