MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkyiye All Star eleme adayları belli oldu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın ilk eleme adayları belli oldu. İşte dün gece oynanan oyunun ardından eleme potasına giden iki isim..

ensonhaber.com MasterChef Türkiye All Star'da yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için büyük bir çaba sarfetti. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan Karadeniz mutfağına ait yemekler yapmaladını istedi. Günün menüsünde kuymak, hamsikoli, ısırgan çorbası, kaygana, fasulye diblesi, siron, kaz tiridi, hamsi kuşu ve pepeçura yer aldı. Bu yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanan takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Kazanan takım belli oldu MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Barbaros'un kaptan olduğu mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyunu kaybeden kırmızı takımın kendi arasınya oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Azize kazandı. MasterChef Türkiye All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları belli oldu. MasterChef'te bu haftanın ilk eleme adayları Hasan ve Cemre oldu..