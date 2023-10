Haberler



MasterChef'te düello zamanı! MasterChef Türkiye All Star 130. bölüm fragmanı

ensonhaber.com TV8'in popüler yemek programı MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Eski yarışmacılarının yer aldığı All Star sezonunda her bölüm birbirinden zorlu ve heyecanlı oyunlara sahne oluyor. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyunlarını kazanabilmek için tezgah başında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya özen gösteriyor. Bu hafta Cemre'nin kaptan olduğu mavi takım Dilara'nın kaptan olduğu kırmızı takıma iki dokunulmazlık oyununuda kaybetti. Bu haftanın eleme adayları Metin, Barbaros, Batuhan ve Tanya oldu. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun oynanacağı 130. bölüm bugün akşam ekranlara gelecek. İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı...