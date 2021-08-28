MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos 2021 MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos 2021 MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan isim..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler belirlendi. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, mavi ve kırmızı takımlar arasındaki kritik dokunulmazlık oyunu oynandı.

27 ağustos 2021 Cuma akşamı yayınlanan 49. bölümde, ana kadro yarışmacıları Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcularımıza menü hazırladı.

Mavi ve kırmızı takımların hazırladığı yemekleri tadan milli sporcularımız, hepsine puanlar vererek dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belirledi.

Bu gelişmenin ardından kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 27 Ağustos 2021 MasterChef'te eleme adayı olan isim...

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021'in son bölümünde, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları milli olimpik sporcularımıza menü hazırladı.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yönetiminde hazırlanan yemekleri milli sporcularımıza sunan mavi ve kırmızı takımlardan biri, sporcularımızın değerlendirmesi sonucu dokunulmazlık oyununu kazandı.

Milli Olimpik sporcularımızın verdikleri oyların toplamına göre günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan isim Hasan oldu ve bireysel dokunulmazlık zırhını kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021'in dün akşam yayınlanan 49. bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı oyu kullanılabilecek 2 yarışmacı olan Fatma ve Safanur arasında yapılan takım içi oylamada en fazla eleme adayı oyuna sahip olan Safanur, eleme potasına giren yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Hafta boyunca yapılan oyunlar sonucundan eleme potasına giren yarışmacılar şöyle belirlendi; Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza, Safanur.