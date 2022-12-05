Petrol
86.12
0.64%
Euro
19.6981
0.35%
Dolar
18.6245
-0.05%
Altın
1.082
0.50%
Borsa
4963
0.00%
Bitcoin
327.322
1.30%
BTXN Coin
5.39
-0.55%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    MasterChef'te elenen isim belirlendi

    MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme heyecanı vardı. Yarışmada son 2'ye kalan Gamze ve Tolga arasından veda eden isim Gamze oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te elenen isim belirlendi

    TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor.

    Ekrana gelen son bölümde ise yarışmaya bir isim daha veda etti.

    Potada yer alan isimler; Burak Kaya, Büşra, Tolga ve Gamze oldu.

    Gamze elendi

    Yarışmada son ikiye ise Gamze ve Tolga kaldı.

    Yarışmaya veda eden isim Gamze oldu. Gamze, Masterchef'i dokuzuncu olarak tamamladı.

    "Masterchef hikayesi benim için böyle yarım kalmamalıydı"

    Oldukça üzülen Gamze şu açıklamayı yaptı:

    "Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim. Kazandıklarımı cebime koyup, erken de olsa buradan veda edeceğim. Masterchef hikayesi benim için böyle yarım kalmamalıydı."

    MasterChef'te elenen isim belirlendi VİDEO


    MasterChef te elenen isim belirlendi #1

    MasterChef te elenen isim belirlendi #2


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Fransa, Polonya'yı 2 farkla mağlup etti
    Dünya Kupası

    Fransa, Polonya'yı 2 farkla mağlup etti

    Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobili geri çağırdı
    Teknoloji

    Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobili geri çağırdı

    Görüş Bildir