MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme heyecanı vardı. Yarışmada son 2'ye kalan Gamze ve Tolga arasından veda eden isim Gamze oldu.

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor.

Ekrana gelen son bölümde ise yarışmaya bir isim daha veda etti.

Potada yer alan isimler; Burak Kaya, Büşra, Tolga ve Gamze oldu.

Gamze elendi

Yarışmada son ikiye ise Gamze ve Tolga kaldı.

Yarışmaya veda eden isim Gamze oldu. Gamze, Masterchef'i dokuzuncu olarak tamamladı.

"Masterchef hikayesi benim için böyle yarım kalmamalıydı"

Oldukça üzülen Gamze şu açıklamayı yaptı:

"Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim. Kazandıklarımı cebime koyup, erken de olsa buradan veda edeceğim. Masterchef hikayesi benim için böyle yarım kalmamalıydı."

MasterChef'te elenen isim belirlendi VİDEO





