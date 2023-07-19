MasterChef'te görülmemiş olay! MasterChef Türkiye All Star 31. Bölüm Fragmanı MasterChef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte MasterChef Türkiye All Star 31. bölüm fragmanı..

TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef Türkiye All Star'da heyecan günden güne artıyor.

Her bölümde farklı bir olaya tanıklık eden izleyiciler yeni bölümleri adeta iple çekiyor.

Mavi takım ve kırmızı takımın kıyasıya mücadeleler verdiği yarışmada bu hafta mavi takım kaptanı Eda olurken kırmızı takım kaptanı ise Barış oldu.

Haftanın ilk takım oyununu Barış'ın kaptan olduğu kırmızı takım kazandı. MasterChef Türkiye'de bugün yayınlanacak 31. bölümde ikinci takım oyunu heyecanı yaşanacak.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında mavi takım kaptanı Eda ile Mert arasında yaşanan tartışmalar dikkat çekti. 31. bölüm fragmanında Eda'nın kaptanlığı geçici olarak Mert'e devrettiği anlar şaşkınlık yarattı.

MasterChef Türkiye All Star 31. Bölüm Fragmanı