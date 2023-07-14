MasterChef’te heyecan yükseliyor! 13 Temmuz eleme potasına bakın hangi yarışmacılar girdi… MasterChef All Star’da dün gece gerçekleşen çekişmeli mücadelenin ardından dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu. Ardından yapılan oylar sonucu iki yarışmacı daha eleme potasına girdi. İşte MasterChef All Star 13 Temmuz eleme adayları…

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan zirveye yükseldi. Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için kıran kırana mücadele etti. Kırmızı ve mavi takım arasında yaşanan mücadele tam gaz devam ederken, dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise aralarından iki yarışmacıyı eleme potasına sokmak için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Gecenin sonunda iki yarışmacı daha eleme potasına girdi. İşte 13 Temmuz MasterChef eleme adayları... 13 Temmuz MasterChef eleme adayları MasterChef All Star'da dün akşam bireysel dokunulmazlık oyununu Büşra kazandı. Ardından Eray ilk eleme adayı oldu. Yapılan oylama sonucunda ise ikinci eleme adayı Rıfat oldu.