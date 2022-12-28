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    MasterChef'te ikinci şef ceketini kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 2. finalisti belli oldu..

    MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti belli oldu. İşte şef ceketini kazanan ikinci isim..
    • 28.12.2022 - 00:22
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 00:25
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    MasterChef'te ikinci şef ceketini kim kazandı? MasterChef Türkiye'nin 2. finalisti belli oldu..

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidiliyor. Son 5 ismin mücadele ettiği programda finalistler belli olmaya başladı.

    MasterChef Türkiye'de Metin, Burak Kaya, Görkem, Ayaz ve Kıvanç finale kalabilmek ve şef önlüğü alabilmek için hünerlerini sergiliyor.

    Dün ekrana gelen bölümde ilk finalist belli olmuştu. 4 önlükten birincisini almaya hak kazanarak MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Metin oldu.

    Bugün oynanan ikinci oyun ile MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti belli oldu. İkinci ceket için Ayaz, Burak Kaya, Görkem ve Kıvanç tezgah başına geçti.

    Rakiplerinden daha başarılı tabaklar hazırlayan isim MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti olmaya hak kazandı..

    2. finalist belli oldu

    MasterChef Türkiye 2022’nin şef ceketini kazanarak son 4’e kalan ikinci ismi Ayaz oldu.

    MasterChef te ikinci şef ceketini kim kazandı? MasterChef Türkiye nin 2. finalisti belli oldu.. #1

     


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