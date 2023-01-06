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    MasterChef'te ikinci finalist kim olacak? MasterChef Türkiye 173. bölüm fragmanı yayınlandı!

    MasterChef Türkiye'de ikinci finalist bugün oynanacak oyunlar sonrası belli olacak. İşte 173. bölüm tanıtımı..
    • 06.01.2023 - 13:27
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    MasterChef'te ikinci finalist kim olacak? MasterChef Türkiye 173. bölüm fragmanı yayınlandı!

    TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de adım adım finale doğru geliniyor.

    MasterChef Türkiye'de son dörde kalan isimler Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç olmuştu.

    Bu 4 yarışmacı finale kalabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyorlar. 172. böülmde oynanan oyun sonrası finale kalan ilk isim belli oldu.

    Kıvanç rakiplerinden daha başarılı ve lezzetli tabaklar hazırlayarak şeflerden en yüksek puanı aldı ve finale kalmayı başaran ilk isim oldu.

    Peki ikinci finalist kim olacak? MasterChef Türkiye'de bugün yayınlanacak olan 173. bölümün fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı..

    MasterChef Türkiye 173. bölüm fragmanı VİDEO


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