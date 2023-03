MasterChef'te ikinci olmuştu! Evlenmeye hazırlanan Barbaros Yoloğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle büyüledi MasterChef Türkiye isimli program ile tanınan Barbaros Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın'a evlenme teklifi etti.

MasterChef Türkiye isimli yarışma programıyla tanınan ve ünlenen Barbaros Yoloğlu dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

MasterChef Türkiye'de gösterdiği başarılı performans ile ikinci olan Barbaros Yoloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Barbaros Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın'a evlilik teklifi ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevgilisine evlenme teklifi ettiği anları sosyal medyada paylaşan Barbaros Yoloğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Zaman her ne olursa ileriye doğru gitmemizi ve yolumuzda giderken tüm yolun hakimiyetini sevgiye bırakmamız gerektiğini ben burdayım dediğin anda kontrol bende dediğin anda küçük bir hastalık veya büyük bir sevgi her düşünceyi her bir fikri değiştirir. Mutluluk sadece sevgi de saklı sevelim sevilelim seni seviyorum hayatta başıma gelen en güzel şeysin"

Yarışmada gösterdiği başarılı performans ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Barbaros Yoloğlu'nun bu paylaşımına yüzlerce tebrik yorumu geldi.

Barbaros Yoloğlu'nun sevgilisi Şule İdil Aydın ise güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Barbaros Yoloğlu ve sevgilisinin bazı instagram paylaşımları..