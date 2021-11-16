MasterChef’te ikinci şans! İşte kadroya dönen iki isim

MasterChef'te şefler, elenen yarışmacılara bir şans daha verdi ve yapılan yarışmalar ile kazanan isimleri belirledi. Peki ana kadroya kimler girdi? İşte yarışmaya geri dönen iki isim...

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk kaptanlık yarışı ile birlikte haftanın takımları belirlenirken MasterChef'te yarışmaya veda eden isimler arasından ana kadroya iki yarışmacıya bir şans daha verildi.

Elenen on yarışmacı MasterChef'e geri dönmek için tezgah başına geçti.

15 Kasım Pazartesi bölümünde yarışmacılar ile iki oyun oynandı. İki oyunda kazanan isimler, Mavi takım ve Kırmızı takıma dahil oldu.

Peki MasterChef'te ana kadroya kim girdi, kaptanlık yarışında kim kazandı, takımlar nasıl oldu? İşte yaşananlar...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef'ten elenen yarışmacılar, kendilerine verilen şansı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalıştı. Ana kadroya girecek isimler iki turda belirlendi. İlk turda Şıhıl Mahşi yemeği yapıldı. Bu turda en lezzetli tabağı çıkaran Azize oldu ve elendikten bir gün sonra yarışmaya yeniden dahil oldu. Ana kadroya giren Azize, Mavi takıma geçti.

Ana kadro oyunu ikinci turunda istenen yemek narenciyeli ördek göğsü idi. Süre bitiminde yemeği hazırlayamayan Fatma, değerlendirilmeye alınmadı. Şeflerin tadımı sonrasında Görkem ve Hamza'yı öne çağırdı.

Daha başarılı yapan ve ana kadroya girmeyi başaran Görkem oldu. Görkem kırmızı takım kadrosuna dahil oldu.