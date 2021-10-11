MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ekim mavi ve kırmızı takım kaptanı

MasterChef'in bu akşamki bölümünde en çıtır lahmacunu yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de 11 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döktü.

Yarışmacılar en iyi lahmacunu şeflerin beğenisine sundu. Kıyasıya mücadele sonunda kazananı şefler açıkladı.

En iyi lahmacunu yapan yarışmacı, Mavi takım kaptanı oldu ve Kırmızı takım kaptanını seçti.

Peki, 11 Ekim MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

MASTERCHEF 11 EKİM KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde kaptanlık oyunu için yarışmacılar arasında tam bir lezzet mücadelesi yaşandı. Gecenin en iyi lahmacununu yapan Tahsin, Mavi takım kaptanı oldu. Onun seçtiği Sergen ise bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı oldu.

HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Tahsin (kaptan), Eren, Emre, Burcu, Mert, Azize, Rabia, Pelin

KIRMIZI TAKIM: Sergen (kaptan), Hasan, Araz, Dilara, Milhan, Safanur, Ateş