MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.
Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak ediyor.
Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.
Son olarak Suna'nın elendiği MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.
Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştılar.
Kaptanlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu. Alican kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Ayaz'ı seçti.
Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..
Mavi Takım
Alican (Kaptan)
Eda
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Esra
Azize
Kerem
Sefa
Kırmızı Takım
Ayaz (Kaptan)
Sergen
Tahsin
Batuhan
Tanya
Gamze
Barış
Hasan