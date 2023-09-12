MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu! Sevilen yemek programı MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın kaptanlarının ve takımlarının belirleneceği kaptanlık oyunu dün oynandı. İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..

ensonhaber.com MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak ediyor. Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Son olarak Suna'nın elendiği MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Kaptanlar belli oldu MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu. Alican kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Ayaz'ı seçti. Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları.. Mavi Takım Alican (Kaptan) Eda Barbaros Kıvanç Tolga Esra Azize Kerem Sefa Kırmızı Takım Ayaz (Kaptan) Sergen Tahsin Batuhan Tanya Gamze Barış Hasan

Salih Demirgan

Seo Editor

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