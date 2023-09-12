MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!
ensonhaber.com

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.

Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak ediyor.

Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.

Son olarak Suna'nın elendiği MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.

Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştılar.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu. Alican kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Ayaz'ı seçti.

MasterChef'te mavi takım kaptanlığını kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!

Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..

Mavi Takım

Alican (Kaptan)

Eda

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Esra

Azize

Kerem

Sefa

MasterChef'te mavi takım kaptanlığını kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!

Kırmızı Takım

Ayaz (Kaptan)

Sergen

Tahsin

Batuhan

Tanya

Gamze

Barış

Hasan

MasterChef'te mavi takım kaptanlığını kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!