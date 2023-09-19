MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!
ensonhaber.com

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen 92. bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.

Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak ediyor.

Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.

Son olarak Gamze'nin elendiği MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.

Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştılar.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Ayaz oldu. Ayaz kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Kerem'i seçti.

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!

Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..

Mavi Takım

Ayaz (Kaptan)

Kıvanç

Sergen

Tahsin

Hasan

Azize

Barış

Tanya

Alican

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!

Kırmızı Takım

Kerem (Kaptan)

Barbaros

Esra

Dilara

Tolga

Batuhan

Sefa

Eda

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!