MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen 92. bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.
Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak ediyor.
Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.
Son olarak Gamze'nin elendiği MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı.
Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştılar.
Kaptanlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Ayaz oldu. Ayaz kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Kerem'i seçti.
Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..
Mavi Takım
Ayaz (Kaptan)
Kıvanç
Sergen
Tahsin
Hasan
Azize
Barış
Tanya
Alican
Kırmızı Takım
Kerem (Kaptan)
Barbaros
Esra
Dilara
Tolga
Batuhan
Sefa
Eda