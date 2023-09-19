MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu! MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın kaptanlarının ve takımlarının belirleneceği kaptanlık oyunu dün akşam oynandı. İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..

ensonhaber.com MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen 92. bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak ediyor. Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Son olarak Gamze'nin elendiği MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Kaptanlar belli oldu MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Ayaz oldu. Ayaz kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Kerem'i seçti. Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları.. Mavi Takım Ayaz (Kaptan) Kıvanç Sergen Tahsin Hasan Azize Barış Tanya Alican Kırmızı Takım Kerem (Kaptan) Barbaros Esra Dilara Tolga Batuhan Sefa Eda

Salih Demirgan

Seo Editor

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