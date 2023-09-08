MasterChef'te kartlar yeniden dağıtılıyor! İşte haftanın son eleme adayları

MasterChef All Star’da haftanın son eleme adayları, dün akşam yaşanan dokunulmazlık oyunuyla netlik kazandı.
Haftanın her günü TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef’te dün akşam yarışmacılar Balıkesir’in yolunu tuttu.
Yöresel lezzetler hazırlayan yarışmacıların tabakları, konuklar tarafından değerlendirildi.
Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oynadı.
Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Barış aldı. Ardından Masterchef’te dün akşam eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu.
MasterChef eleme adayları kim oldu?
MasterChef All star'da dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Barış, Tolga'yı eleme potasına gönderdi. Ardından yapılan oylama sonucu haftanın son eleme adayı Tanya oldu.