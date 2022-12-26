MasterChef'te kim elendi? 25 Aralık MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu..

MasterChef'te kim elendi? 25 Aralık MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu..

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. İşte hayallerine veda eden o isim..

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Yarışmada yavaş yavaş sona gelinirken bu hafta elenecek yarışmacı büyük merak uyandırmıştı.

Bu hafta 6 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef'te 25 Aralık akşamı elenen yarışmacı sonrası 5 isim son 4'e girmek için mücadele edecek.

Bu hafta mavi takım kaptanı Kıvanç olurken kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Görkem'i seçmişti.

Oynanan oyunlar sonrası bu haftanın eleme adayları Burak Kaya, Tolga, Metin ve Görkem oldu.

Pazar akşamı iki etap üzerinden oynanan eleme oyunu sonrası MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu.

Elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye’de elenen yarışmacı Tolga oldu.