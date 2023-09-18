MasterChef’te kim elendi? İzleyiciler şokta! 17 Eylül MasterChef All Star’a veda eden yarışmacı… MasterChef All Star’da heyecan dolu bir eleme oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar hedeflerine bir adım daha yaklaşabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda gönüllerde taht kuran yarışmacı MasterChef’e veda etti. İşte o isim…

ensonhaber.com Lezzetin zirve yaptığı MasterChef All Star’da yarışmacılar yeteneklerini sergileyerek izleyicileri büyülemeye devam ediyor. TV8 ekranlarında reyting rekorları kıran yarışma programında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca yarışmacılara verilen zorlu görevlerin ardından, bu hafta da MasterChef’e veda eden isim belli oldu. Mavi ve kırmızı takımdan eleme potasına giren 7 yarışmacı, iki aşamalı olarak eleme oyununa çıktı. Eleme potasında Dilara, Sergen, Ayaz, Gamze, Barbaros, Sefa ve Eda yer aldı. İlk aşamadan kurtulan isimler Dilara, Sergen, Barbaros oldu. Eda, Sefa, Gamze ve Ayaz ikinci aşamada Mehmet Şef’in tavuk ciğeri tabağını çıkardı. Gecenin sonunda en başarısız tabağı çıkaran yarışmacı, MasterChef’e veda etti. İşte elenen isim… 17 Eylül MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da dün akşam en başarısız tabağı çıkararak yarışmaya veda eden isim Gamze oldu.

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