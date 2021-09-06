MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef'e veda eden isim..

MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef'e veda eden isim..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, eleme adayı olarak belirlenen isimlerden biri MasterChef olma hayallerine veda etti. Peki 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef'te kim elendi?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Fatma, Hamza ve Hasan, hafta boyunca oynanan dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık, eleme adayı oyunları ve takım içi oylamalar sonucunda eleme adayları olarak belirlenmişti.

Fatma, Hamza ve Hasan, 5 Eylül 2021 Pazar akşamı yapılan eleme gecesinde MasterChef'e veda eden isim olmamak için tezgah başında mücadele verdi. Mücadelenin ardından tadım sürecine geçen şefler, kararlarını vererek bu hafta MasterChef'e veda eden ismi açıkladı.

Yarışmanın sıkı takipçileri, 5 Eylül MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef'e veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

5 EYLÜL 2021 MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'nin 5 Eylül 2021 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, eleme adayı olarak belirlenen isimler eleme gecesinde kozlarını paylaştı.

MasterChef eleme gecesinde, Aksaray'ın meşhur cevizi ile yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Ceviz ile yaptıkları yemekleri tamamlayan eleme adayları, daha sonra jürinin karşısına çıktı.

Eleme potasından birincilikle ayrılan isim Emre olurken eleme potasından kurtulan bir diğer isim Safanur oldu. Dilara yarışmada üçüncü olarak eleme potasından kurtuldu.

Potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelen Fatma, Hamza ve Hasan, Mehmet Şefin imza yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında jüriler, eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemekleri tattı.

Şeflerin tadım safhasının ardından 2021 MasterChef hayallerine veda eden isim Fatma oldu.