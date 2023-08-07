MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu? MasterChef Türkiye All Star'a veda eden isim belli oldu. İşte hayallerine ve yarışmaya veda eden o isim..

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. MasterChef Türkiye All Star'ın dün akşam ekrana gelen 49 bölümünde bir veda yaşandı. Haftanın eleme adayları tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi. Bilindiği üzere bu hafta mavi takım kaptanı Esra olurken kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Gamze'yi seçmişti. Oynanan oyunlar sonrası bu haftanın eleme adayları Tanya, Mert, Eray, Eda, Çağatay, Esra ve Berker oldu. Pazar akşamı iki etap üzerinden oynanan eleme oyunu sonrası MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. Elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye All Star'da bu hafta elenen yarışmacı Berker oldu.