MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim...

MasterChef yarışması dün yine heyecanlı anlara sahne olurken elenen isim ise belli oldu. Ancak yarışmayı takip edemeyenler, "MasterChef'te kim elendi?" sorusunu araştırmaya başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, heyecanlı bölümleri ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun keyifli sunumuyla ekrana gelen yarışmada, mavi ve kırmızı takım elemeye kalmamak için mücadele etti.

Ancak kırmızı takım maviler karşısında çok fazla başarı sergileyemedi ve üst üste oyun kaybetti.

Eleme potasına giren yarışmacılar ise en iyi yemeği yaparak, bir hafta daha MasterChef'te kalmak için mücadele etti.

Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte gecenin detayları...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme potasında olan Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara ve İbrahim'den siyez bulgurundan yaratıcı yemekler yapmaları istendi.

40 dakikalık sürenin sonunda şefler tadımlarını yaptı. Tadım bölümünde, Hamza, İbrahim ve Mert eleme finaline kalırken, Azize, Safanur ve Dilara eleme potasından ilk turda çıktı.

Ardından kalan üç yarışmacıdan ise Somer Sivrioğlu'nun imza tabağı olan bebek kalamar istendi.

Tadım yapan şeflerin oy birliği ile eleme oyununda final etabının birincisi Mert oldu. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yapan İbrahim ve Hamza ise son 2'ye kaldı. MasterChef Türkiye 2021'den elenen isim İbrahim oldu.