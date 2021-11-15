MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim şoke etti!

MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te elenen isim şoke etti!

MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ederken, dün bir kişi daha yarışmaya veda etti. Yarışmaya kimin veda ettiğini öğrenmek isteyenler, "MasterChef'te kim elendi?" sorusunu gündeme getirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan masterChef Türkiye yarışması, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Yarışmacılar elemeye kalmamak ve hayallerine veda etmemek için, kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

Dün yarışmanın ekrana gelen bölümünde, eleme potasına giren yarışmacılardan birisi veda etti.

Yarışmaya veda eden yarışmacı gözyaşlarına boğulurken, o anları kaçıranlar kimin elendiğini araştırıyor.

Elenen ismi öğrenmek isteyenler, "MasterChef'te kim elendi?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'ten ayrılan isim...

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde bu haftanın eleme adayları olan Araz, Azize, Dilara, Pelin, Sergen ve Burcu verilen ürünle yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Azize, Burcu ve Araz ile birlikte şefler yeni bir eleme etabı düzenledi.

Yarışmacılar, Somer Şef’in özel tarifi olan Pani puri yemeğini yapmaya çalıştı. 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef’te bu haftanın elenen ismi Azize oldu.