MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

MasterChef'te dün ilk eleme adayı olan isimler belirlendi. Programı takip edemeyen vatandaşlar ise MasterChef'te kimler potaya girdi? sorusunu gündeme getirdi. Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef, 2021-2022 sezonu ile başladı.

Eleme, 3'lü düello ve final turunun ardından 16 kişilik kadro belli oldu ve dün ilk kez takım oyunu oynandı.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunmazlık almak için, esnaf lokantasında servis edilen yemekleri yaptı.

En iyi yemeği yapan kırmızı takım dokunulmazlık alırken mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa kaldı.

Oyun sonunda Hasan dokunulmazlık alırken, potaya giden isimler ise belli oldu.

Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi?

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Oynanan oyunda bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı gösterdi.

Konseyde Hasan ve Tunahan dışındaki altı yarışmacı arasında oylama yapıldı.

Tartışmaların yaşandığı konseyde ikinci eleme adayı belli oldu. Fatma ile Tahsin en çok yazılan isimler olurken, ikinci eleme adayını mavi takım kaptanı Burcu belirledi.

Burcu'nun ikinci eleme adayı olarak seçimi Tahsin'den yana oldu. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme potasına giren yarışmacıları Tunahan ile Tahsin oldu.