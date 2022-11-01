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    MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. İşte MasterChef'te dün akşam yaşananlar..
    • 01.11.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:31
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    MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu..

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlarının ve takımlarının belirleneceği oyun dün ekranlara gelen bölümde oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

    Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna mavi takım kaptanının belirleneceği oyunda yarışmacılardan balık ekmek yapmalarını istediler.

    En başarılı balık ekmeği yapan 2 yarışmacı finale kalarak düelloya çıktı ve bu düello sonrası mavi takım kaptanı belli oldu. En başarılı balık ekmeği yapan Görkem ve Yağız oldu. Bu iki isim son bir oyun oynadı.

    Kaptanlar belli oldu

    MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı Görkem oldu. Görkem kırmızı takım kaptanlığı için ise Fatma Nur'u seçti.

    MasterChef te mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye de yeni takımlar belli oldu.. #1

    MasterChef te mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye de yeni takımlar belli oldu.. #2

    Takımlar belli oldu

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni takımlar..

    Mavi takım

    Görkem (Kaptan)

    Metin

    Burak Kaya

    Gamze

    Büşra

    Tolga

    Ayaz

    Kırmızı takım

    Fatma Nur (Kaptan)

    Burak

    Barış

    Yağız

    Serpilay

    Kıvanç


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