MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu..

MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. İşte MasterChef'te dün akşam yaşananlar..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlarının ve takımlarının belirleneceği oyun dün ekranlara gelen bölümde oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna mavi takım kaptanının belirleneceği oyunda yarışmacılardan balık ekmek yapmalarını istediler.

En başarılı balık ekmeği yapan 2 yarışmacı finale kalarak düelloya çıktı ve bu düello sonrası mavi takım kaptanı belli oldu. En başarılı balık ekmeği yapan Görkem ve Yağız oldu. Bu iki isim son bir oyun oynadı.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı Görkem oldu. Görkem kırmızı takım kaptanlığı için ise Fatma Nur'u seçti.

Takımlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni takımlar..

Mavi takım

Görkem (Kaptan)

Metin

Burak Kaya

Gamze

Büşra

Tolga

Ayaz

Kırmızı takım

Fatma Nur (Kaptan)

Burak

Barış

Yağız

Serpilay

Kıvanç