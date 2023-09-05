MasterChef'te mavi takım kaptanlığını kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu!

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.
Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak ediyor.
Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.
Son olarak Çağatay'ın sağlık sorunlarından dolayı programdan çekilmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Çağatay yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı programa devam edemedi.
Çağatay'ın vedasından dolayı bu hafta başka bir eleme yaşanmadı. Bu haftanın eleme oyununda sonuncu olan Eda önümüzdeki haftanın eleme adayıyla bir oyun oynayacak ve programa veda edecek isim bu şekilde belirlenecek.
Kaptanlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Sefa oldu. Sefa kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Dilara'yı seçti.
Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..
Mavi Takım
Sefa (Kaptan)
Barbaros
Esra
Hasan
Ayaz
Alican
Suna
Kerem
Azize
Kırmızı Takım
Dilara (Kaptan)
Sergen
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Batuhan
Tanya
Gamze
Barış