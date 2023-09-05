MasterChef'te mavi takım kaptanlığını kim kazandı? MasterChef All Star'da yeni takımlar belli oldu! Sevilen yemek programı MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın kaptanlarının ve takımlarının belirleneceği kaptanlık oyunu dün oynandı. İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..

ensonhaber.com

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.

Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak ediyor.

Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.

Son olarak Çağatay'ın sağlık sorunlarından dolayı programdan çekilmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Çağatay yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı programa devam edemedi.

Çağatay'ın vedasından dolayı bu hafta başka bir eleme yaşanmadı. Bu haftanın eleme oyununda sonuncu olan Eda önümüzdeki haftanın eleme adayıyla bir oyun oynayacak ve programa veda edecek isim bu şekilde belirlenecek.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Sefa oldu. Sefa kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Dilara'yı seçti.

Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..

Mavi Takım

Sefa (Kaptan)

Barbaros

Esra

Hasan

Ayaz

Alican

Suna

Kerem

Azize

Kırmızı Takım

Dilara (Kaptan)

Sergen

Tahsin

Tolga

Kıvanç

Batuhan

Tanya

Gamze

Barış