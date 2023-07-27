MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın zam isyanı! "Patrona sesleniyorum..." MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'nın şakayla karışık sitemi damga vurdu. "Buradan patrona seslenmek istiyorum" diyen ünlü şef, zam isteğinde bulundu.

MasterChef Türkiye All Star, tüm hızıyla devam ediyor.

Sevilen yarışmacıların ter döktüğü program, şefleriyle de gündeme geliyor.

MasterChef'te yer alıp almayacağı merak konusu olan Somer Sarıkaya, sonunda döndü.

Ardından ise Danilo Zanna gündemden düşmedi. Çalışanları tarafından darbedilen İtalyan Şef, dikkatleri çekti.

MasterChef'in son bölümüne ise, Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri damga vurdu.

Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte jüri görevini üstelenen Mehmet Yalçınkaya'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında yaptığı açıklama gündem oldu.

Zam sitemi

Danilo Şef'in çekimlere gelmemesi üzerine Mehmet Şef, All Star'ın ilk günlerinde olmayan Somer Şef'i de olaya dahil ederek, şakayla karışık sitemde bulundu.

Ünlü şef "Dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Ben yine aynı kaderi yaşıyorum. Buradan patrona dönmek istiyorum. Birisi yine yok. Birisi dört hafta gelmez, birisi dükkana gitmiş. Efendim ben zam istiyorum. Zam istiyorum, yeter." dedi.