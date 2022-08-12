MasterChef'te önlüğü kim aldı,ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos MasterChef kazananı..

MasterChef'te önlüğü kim aldı,ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos MasterChef kazananı..

Reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadroya girme mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin 11 Ağustos akşamı yayınlanan 37. bölümünde ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar yine kıyasıya bir mücadele verdiler.

Jürisinde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun bulunduğu reyting rekorları kıran yarışma hız kesmeden devam ediyor.

Dün ekranlara gelen bölümde ana kadroya girecek 10. isim belirlendi.Şeflerin verdiği ana malzeme ile en başarılı ve yaratıcı tabağı hazırlayan isim önlüğü almaya hak kazandı.

Yaratıcılık etabında yarışmacılara kıyma verildi.Kıyma ile en farklı ve güzel tabağı hazırlayan o isim ana kadroya girmeye hak kazandı.

Ana kadroya giren 10. isim belli oldu

MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan 10. isim Yağız oldu.