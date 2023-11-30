MasterChef’te ortalık karıştı! Hasan ile Batuhan birbirne girdi… TV8’in sevilen yarışması MasterChef All Star yarışmacıları arasında tansiyonlar yükseldi. Dilara, Batuhan’la Hasan tartışmasının fitilini ateşledi…

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2021’de ikinci olan Hasan Biltekin'in liderliğindeki Mavi Takım, elemeye gidecek olan ismi belirledi. 5 oy ile Dilara Başaran'ın potaya gönderildiği bölümde, Batuhan Bayır ile Hasan Biltekin arasında yaşanan getir-götür tartışması da dikkat çekti.

Dilara, Hasan için “iyi bir kaptan değilsin” dedi. Dilara’nın sözlerinin hemen arkasında Batuhan takımın başarısızlığından dolayı Hasan’ı suçladı.

Tansiyonlar bir anda yükseldi

Batuhan, Hasan hakkında “getir-götür yapmak yerine şeflik yapması gerektiği” dedi. Eleştirilere sinirlenen Hasan “O zaman yarın sen getir-götür yapacaksın, ben kaptanlık” diyerek Batuhan’a karşılık verdi.

Eleme oylamasının ardından ikili atışmalarına devam eden isimlerden biri olan Hasan, Batuhan'ı kendisini ezdiğini söyledi.