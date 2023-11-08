MasterChef'te ortalık yanacak! MasterChef Türkiye All Star 143. Bölüm Fragmanı MasterChef Türkiye All Star 143. bölümüyle bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte MasterChef Türkiye All Star'ın 143. bölüm fragmanı..

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TV8'in sevilen yemek programı MasterChef Türkiye All Star 143. bölümü ile bugün ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Son olarak Barış'ın elendiği yarışmada heyecan her geçen gün artarak devam ediyor. 14 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynandı.

Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Bilindiği üzere bu haftanın mavi takım kaptanı Hasan olurken kırmızı takım kaptanı ise Alican olmuştu.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Alican'ın kaptan olduğu kırmızı takım kazandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımda bireysel dokunulazlığı kazanan isim Sergen olurken haftanın ilk eleme adayları Ayaz ve Dilara oldu.

Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün akşam ekrana gelecek olan 143. bölümde oynanacak. Peki yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

İşte MasterChef Türkiye All Star'ın 143. bölüm fragmanı..