MasterChef'te potaya kim girdi? 11 Ekim 2021 MasterChef eleme adayı...

MasterChef Türkiye'nin dün ekrana yeni gelen bölümünde eleme potasına giden isim belli oldu. Yarışmayı izleme şansı olmayanlar ise "MasterChef'te kimler potaya girdi?" sorusunu araştırıyor.

MasterChef Türkiye yayınlanan yeni bölümü ile yine seyircisini ekran başına kilitledi.

Yarışmada dün akşam lahmacun için kollar sınavdı, yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

Şefler, yemeklerini yetiştiremeyen yarışmacılar için bir ceza oyunu oynanacağını duyurdu. Ceza oyunu oynamak zorunda kalan altı yarışmacı arasından en başarısız yemeği yapan isim, eleme potasına girdi.

Yarışmanın son dakikalarını izleme fırsatı bulamayanlar, "MasterChef'te kimler potaya girdi?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte detaylar...

11 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Normalde dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama ile belirlenen eleme adayı bu kez şefler tarafından seçildi. Kaptanlık oyununda yemeğini yetiştiremeyen yarışmacılara ceza veren şefler bu 6 ismin ceza oyunu oynayacağını açıkladı.

Sergen, Rabia, Araz, Milhan, Mert, Ateş'in ceza oyunu oynadığı etapta şefler yarışmacılardan mıhlama ve mısır ekmeği hazırlamalarını istedi.

POTAYA GİREN İSİM

45 dakikalık süre sonunda yapılan tadımın ardından şeflerin oybirliği ile aldığı karara göre eleme potasına Mert girdi. Böylece Mert haftanın ilk eleme adayı oldu.