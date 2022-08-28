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MasterChef'te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı

MasterChef'te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı

TV8'in sevilen programı MasterChef'te yarışmaya katıldığı için işten atıldığını belirten ve bu durumu gülerek anlatan Atike'nin tavırları izleyenleri şaşkına çevirdi.