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- MasterChef'te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı
MasterChef'te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı
- Haber Merkezi
- 28.08.2022 - 10:12
- Güncelleme : 28.08.2022 - 10:34
TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak yarışmanın son bölümünde yarışmacılardan balık temizleme işlemi yapmaları istendi.
Somer, Danilo ve Mehmet şefin jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada yarışmacılardan Atike'nin itirafı dikkat çekti.
Programa katıldıktan sonra işinden oldu
Yarışmada hazırladığı tabaklarla bir üst tura çıkmaya hak kazanan Atike, MasterChef'e katılmasının ardından işten atıldığını söyleyerek stüdyodakileri şaşırttı.
Yarışmaya katılırken dikkat eksikliği için özel bir ilaç da aldığını ve hazırlıklı geldiğini söyleyen Atike, yarışma sebebiyle işe gidemediğini ve bir anda işten çıkarılma mesajı aldığını söyledi.
MasterChef'te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı ViDEO
"İşten çıkarıldığımı telefonuma gelen mesajla öğrendim"
"İşten çıkarıldığımı telefonuma gelen mesajla öğrendim" diyen Atike, bu vesileyle kasap kasap gezdiğini ve yarışmaya odaklandığını söyledi.
Atike'nin mutluluğuna şaşıran Somer Şef'in "İşten çıkarılmışsın, hala mutlusun" yorumu dikkat çekti.