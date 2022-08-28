Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
370.302
-0.85%
BTXN Coin
4.63
-4.14%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    MasterChef'te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı

    TV8'in sevilen programı MasterChef'te yarışmaya katıldığı için işten atıldığını belirten ve bu durumu gülerek anlatan Atike'nin tavırları izleyenleri şaşkına çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı

    TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef, adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Son olarak yarışmanın son bölümünde yarışmacılardan balık temizleme işlemi yapmaları istendi.

    Somer, Danilo ve Mehmet şefin jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada yarışmacılardan Atike'nin itirafı dikkat çekti.

    Programa katıldıktan sonra işinden oldu

    Yarışmada hazırladığı tabaklarla bir üst tura çıkmaya hak kazanan Atike, MasterChef'e katılmasının ardından işten atıldığını söyleyerek stüdyodakileri şaşırttı.

    Yarışmaya katılırken dikkat eksikliği için özel bir ilaç da aldığını ve hazırlıklı geldiğini söyleyen Atike, yarışma sebebiyle işe gidemediğini ve bir anda işten çıkarılma mesajı aldığını söyledi.

    MasterChef'te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı ViDEO

    "İşten çıkarıldığımı telefonuma gelen mesajla öğrendim"

    "İşten çıkarıldığımı telefonuma gelen mesajla öğrendim" diyen Atike, bu vesileyle kasap kasap gezdiğini ve yarışmaya odaklandığını söyledi.

    Atike'nin mutluluğuna şaşıran Somer Şef'in "İşten çıkarılmışsın, hala mutlusun" yorumu dikkat çekti.

    MasterChef te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı #1

    MasterChef te programa katıldığı için işten atıldığını gülerek anlattı #2


    İlginizi Çekebilir

    Aston Villa'dan Attila Szalai için son teklif
    Transfer dosyası

    Aston Villa'dan Attila Szalai için son teklif

    Gigi Hadid’i gören tanıyamadı
    Dünya

    Gigi Hadid’i gören tanıyamadı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir