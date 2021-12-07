MasterChef'te şaşırtan değişiklik kararı! Somer Şef yeni kuralları duyurdu

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de eleme sistemi değişti. İşte yeni sistemin detayları…

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonda da birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Sunuculuğunu ve jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği yarışma, nefes kesen bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Büyük finali Ocak 2022'de yapılacak olan MasterChef Türkiye 2021'de son haftalara girilirken yeni bir karar alındı.

MasterChef'te 16. hafta heyecanı yaşanırken yarışmacı sayısının dokuza düşmesi nedeniyle eleme sisteminde değişikliğe gidildi.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK

Şef Somer Sivrioğlu, MasterChef 2021'in 6 Aralık Pazartesi akşamı ekranlara gelen 128'inci bölümünde, kaptanlık oyunu öncesi açıklamalarda bulundu.

Değişen eleme sistemi hakkında yarışmacılara ve izleyicilere bilgi veren Sivrioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Artık her hafta bir yenilik olacak. Bu hafta bir takım beş, diğer takım dört kişi. o yüzden artık elemelerde iki kişinin adını verme olayı bitti. Pazar günü sadece üç yarışmacı olacak ve bu isimler arasından elenen kişi, iki etabın sonunda bizim vereceğimiz puanlarla belirlenecek. Her gün kaybeden takımdan bir kişi potaya gidecek.''





HER GÜN BİR İSİM ELEME ADAYI OLACAK

Buna göre, MasterChef Türkiye'de artık elemeler üç kişiyle oynanacak. Bu hafta, yapılacak üç dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya üç kişi girecek.

Pazar günkü oyunlarda; şefler 10 puan üzerinde değerlendirme yapacak. İki oyun sonrasında en az puanı alan isim, yarışmaya veda edecek.