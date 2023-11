Haberler



MasterChef'te sezonun ikinci altın kaşığı! MasterChef Türkiye All Star 150. Bölüm Fragmanı

MasterChef'te sezonun ikinci altın kaşığı! MasterChef Türkiye All Star 150. Bölüm Fragmanı MasterChef Türkiye All Star 150. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte MasterChef Türkiye All Star'ın 150. bölüm fragmanı..

ensonhaber.com MasterChef Türkiye All Star 150. bölümü ile bugün akşam TV8 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan MasterChef'te son olarak Tanya elenerek yarışmaya veda etti. 13 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye All Star'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün ekrana gelen 149. bölümde oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Tolga'nın kaptan olduğu kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Cemre olurken haftanın ilk eleme adayları Dilara ve Ayaz oldu. Sezonun ikinci altın kaşığı Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün akşam ekrana gelecek olan 150. bölümde oynanacak. Yeni bölüm fragmanında yer alan altın kaşık kısmı büyük merak uyandırdı. Sezonun ikinci altın kaşığını hangi yarışmasının aldığı merak edilmeye başladı. İşte MasterChef Türkiye All Star'ın 150. bölüm fragmanı..