MasterChef'te sıra gecesi! MasterChef Türkiye All Star 92. bölüm fragmanı TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef Türkiye All Star'da yeni haftanın kaptanları ve takımları bugün ekrana gelecek 92. bölümde belli olacak. İşte yeni bölüm tanıtımı..

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye All Star bugün akşam 92. bölümü ile ekranlara gelecek.

Eski sezon yarışmacıların yarıştığı All Star sezonunda birbirinden başarılı isimler şampiyon olabilmek için bütün hünerlerini sergiliyor.

MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen 91. bölümünde bir eleme yaşandı. Oynanan eleme oyunun ardından Gamze programa veda etti.

Programın bugün ekrana gelecek olan 92. bölümünde mavi takım ve kırmızı takım kaptanları belirlenecek.

Haftanın yeni takımlarının belirleneceği 92. bölümde sıra gecesi konsepti yaşanacak.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istediği bölümde eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Peki mavi takım kaptanı hangi yarışmacı olacak? İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar..

MasterChef Türkiye All Star 92. bölüm fragmanı