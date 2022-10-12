MASTERCHEF'TE ŞOK HATA! Şefler o yarışmacının tabağını tatmadı! İşte sebebi..

MasterChef Türkiye'nin bugün yayınlanan bölümünde büyük bir hataya imza atıldı.Kırmızı takımdan bir yarışmacının tabağı şefler tarafından değerlendirmeye alınmadı.

MasterChef Türkiye'nin 98. bölümünde şok bir olay yaşandı.Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin çocukken en sevdikleri yemekleri hazırlayan yarışmacılardan bir tanesi büyük bir hataya imza attı.

Yarışmacının bu hatasını kamera kayıtlarından izleyen şefler o ismin tabağını değerlendirmeye almadı.

Şefleri kızdıran hata

Kırmızı takım kaptanı Burak Kaya'nın yemeğini hazırlarken çift tadım yaptığı gerekçesiyle tabağı değerlendirmeye alınmadı.

Aynı çatal ile iki kez yemeğinin tadına bakan Burak Kaya'nın bu hareketi yarışmada kabul edilemeyen hatalar arasında yer alıyor.Reji ekibinin uyarısıyla bu hatayı farkeden şefler Burak Kaya'nın tabağını tatmadı..