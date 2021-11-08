MasterChef'te şoke eden eleme gecesi! O ismin gidişi herkesi şaşırttı

MasterChef'te şoke eden eleme gecesi! O ismin gidişi herkesi şaşırttı

MasterChef yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşanırken, yarışmaya veda eden isim ise herkesi şoke etti. Vatandaşlar o ismi öğrenmek için, "MasterChef'te kim elendi?" sorusunu gündeme getirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve uzun soluklu yarışmalardan olan MasterChef, her akşam farklı bir bölümle ekrana geliyor.

Seyircisine eğlenceli anlar yaşatan yarışmayı Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu sunuyor.

Hem dokunulmazlık hem eleme oyunuyla ekrana gelen yarışmada, dün yine eleme heyecanı yaşandı.

Eleme adayları arasında yer alan Emre, Hasan, Mert, Pelin, Burcu ve Dilara en iyi tabağı yapabilmek için ter döktü.

Bu zorlu mücadele sonunda yarışmacıların yaptıkları yemekleri tadan şefler, elenen yarışmacıyı belirledi.

Yarışmanın son dakikalarını izleyemeyen ya da yarışmayı takip edemeyenler, kimin elendiğini merak ediyor.

Yarışmacılar, "MasterChef'te kim elendi?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte detaylar....

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Emre, Hasan, Mert, Pelin, Burcu ve Dilara şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi.

Eleme turunun ikinci etabına kalan Emre, Burcu, Mert ve Pelin ile birlikte şefler, yeni bir eleme etabı düzenledi.

Danilo Şef’in özel tarifi olan "Dalgalar" yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar, zorlu dakikalar yaşadı.

Şeflerin yaptığı tadımın ardından en az başarılı tabağı yapan isim Emre oldu. Emre yarışmaya veda etti.