MasterChef'te şoke eden ölüm! Ünlü şef hayatını kaybetti... MasterChef Avusturalya yarışmasının sevilen jüri üyesi Jock Zonfrilo, 46 yaşındaki hayatını kaybetti.

Yemek yarışması MasterChef, birçok ülkede yayınlanıyor.

Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yarışma, yemek tutkunları tarafından takip ediliyor.

Jüri üyeleri ve yarışmacıları ile beğeni toplayan MasterChef, ölüm haberiyle izleyicileri üzdü.

MasterChef yasta

MasterChef Avustralya'nın ünlü şefi ve jüri üyesi Jock Zonfrillo'dan acı haber geldi. Ünlü şef yemek programının yeni çekimleri arifesinde 46 yaşında aniden yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 20 yıldır Avusturalya'da Sidney ve Adelaide'de ünlü restoranlar işleten şefin ölümü, sevenlerini kahretti.

Ekipten açıklama

Programdan yapılan açıklamada, "MasterChef ailesinin sevilen bir üyesi olan Jock Zonfrillo'nun ani kaybı nedeniyle derin bir şok ve üzüntü içindeyiz. Jock, Avustralyalılar tarafından çok satan bir yazar, bir şef, çok iyi bir hayırsever ve MasterChef jürisi olarak biliniyordu ancak sevgi dolu bir baba, koca, erkek kardeş ve oğul olarak hatırlanacak" ifadeleri yer aldı.