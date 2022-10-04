MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu kim kazandı? 3 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte dün ekrana gelen bölümün detayları..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.Yeni kaptanların ve takımların belirlendiği bölümde heyecan üst seviyedeydi.

Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.Şefler yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi.

En başarılı çiğ köfteyi yapan iki isim kaptanlık için düelloya kaldılar.Düelloya kalan iki isim Burak Kaya ve Çağatay oldu.

İki yarışmacı düelloda en çok ve başarılı lokma tatlısı dökmek için yarıştı. 15 dakika içerisinde en başarılı lokmaları yapan o isim mavi takım kaptanı seçildi.



Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu.Dün akşam oynanan kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı Çağatay oldu.Geçen haftada kaptan olmayı başaran Çağatay kırmızı takım kaptanlığı için karşısına Burak'ı seçti.

MasterChef'te haftanın takımları belli oldu

Kaptanlık oyununun ardından takım seçmeleri yapıldı.İşte MasterChef Türkiye'de bu haftanın takımları..

Mavi takım

Çağatay (Kaptan)

Büşra

Metin

Burak Kaya

Atike

Yağız

Tolga

Serpilay

Fatma Nur

Kırmızı takım

Burak (Kaptan)

Gamze

Tayfun

Görkem

Kıvanç

Barış

Ayaz

Şule