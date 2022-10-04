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    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu kim kazandı? 3 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte dün ekrana gelen bölümün detayları..
    • 04.10.2022 - 09:29
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    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyunu dün akşam oynandı.Yeni kaptanların ve takımların belirlendiği bölümde heyecan üst seviyedeydi.

    Yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.Şefler yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi.

    En başarılı çiğ köfteyi yapan iki isim kaptanlık için düelloya kaldılar.Düelloya kalan iki isim Burak Kaya ve Çağatay oldu.

    İki yarışmacı düelloda en çok ve başarılı lokma tatlısı dökmek için yarıştı. 15 dakika içerisinde en başarılı lokmaları yapan o isim mavi takım kaptanı seçildi.

    Kaptanlar belli oldu

    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu.Dün akşam oynanan kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı Çağatay oldu.Geçen haftada kaptan olmayı başaran Çağatay kırmızı takım kaptanlığı için karşısına Burak'ı seçti.

    MASTERCHEF TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? #1

    MASTERCHEF TE TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? #2

    MasterChef'te haftanın takımları belli oldu

    Kaptanlık oyununun ardından takım seçmeleri yapıldı.İşte MasterChef Türkiye'de bu haftanın takımları..

    Mavi takım

    Çağatay (Kaptan)

    Büşra

    Metin

    Burak Kaya

    Atike

    Yağız

    Tolga

    Serpilay

    Fatma Nur

    Kırmızı takım

    Burak (Kaptan)

    Gamze

    Tayfun

    Görkem

    Kıvanç

    Barış

    Ayaz

    Şule


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