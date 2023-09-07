MasterChef’te torpil şoku! Sosyal medya kullanıcıları tepki gösteri "Aklımızla oynuyorlar" TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star programının son bölümü, jüri üyelerinin verdiği bir karar nedeniyle sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Programın takipçileri, jüri üyelerinin Tanya'nın tabağına torpil gösterdiği iddiası üzerine büyük bir tepki gösterdi.

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışmacı MasterChef All Star, dün akşam ekranlara damga vurdu.

Türkiye’nin önde gelen şefleri Mehmeh Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu programın son bölümü gündeme oturdu.

Ancak dün akşamın bölümünde, jüri üyelerinin Tanya’nın tabağına verdiği puanlar ve değerlendirmeler, izleyiciler arasında büyük bir tartışma yarattı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlarda, bazı kullanıcılar jüri üyelerinin Tanya'nın tabağına torpil gösterdiğini ve adil olmayan bir değerlendirme yaptığını savundu.

Kullanıcılardan gelen yorumlar ise ağızları açık bıraktı. İşte Alican ve Tanyeli'nin tabakları ve jürinin değerlendirmesi...

MasterChef All Star'da torpil olayı gündem oldu

Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar Adana dürüm yaptı. Jüri üyelerinin Alican’ın tabağı için lavaşının çiğ olduğunu söylemesi ve Tanya’nın tabağını beğenmesi sosyal medyada tepki çekti.

Bazı kullanıcılar "Aklımızla oynuyorlar resmen, şaka gibiler bıktım dönen torpillerden", "Tanya bile kazandı şaşırdığına" gibi yorumlar yaptı.