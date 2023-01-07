MasterChef'te üçüncü finalist kim oldu? MasterChef Türkiye'de finale kalan son isim kim olacak?

MasterChef'te üçüncü finalist kim oldu? MasterChef Türkiye'de finale kalan son isim kim olacak?

MasterChef Türkiye'de finale kalmaya hak kazanan son isim belli oluyor..

MasterChef Türkiye'de büyük finale sayılı günler kala finale kalan son isim bugün belli oluyor.

Dört ismin yarışmaya devam ettiği MasterChef Türkiye'de yarı finale kalan ilk iki isim Kıvanç ve Metin oldu.

Bugün ekrana gelen bölümde Ayaz ve Görkem finale kalan son isim olabilmek için hünerlerini sergiliyor.

Finale kalacak üçüncü ve son ismin belirleneceği gecede yarışmacılar 3 farklı yemek hazırlayacaklar.

Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan ikonik tabak, yaratıcı tabak ve şef tabağı olmak üzere 3 farklı tabak hazırlamalarını istediler.

Bugünün ilk oyunu olan ikonik tabak bölümünde Görkem 14 puan alırken Ayaz 12 puan aldı.

İkinci bölüm olan yaratıcılık etabında ise Görkem 36 puana ulaşırken Ayaz 34 puana ulaştı.