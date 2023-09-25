MasterChet All Star'da elenen isim belirlendi

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Sevilen yarışma programı MasterChef All Star, heyecanlı bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.
Programın dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı.
Bir eleme gecesi daha...
Kıran kırana oynanan oyunlar sonrasın kırmızı ve mavi takım arasındaki eleme adayları seçildi.
Haftanın eleme adaylarının Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen, Azize ve Tanya oldu.
Sefa veda etti
Eleme adayları arasından Kerem ve Sefa son eleme turuna kaldı.
Yapılan eleme gecesinde Sefa Okyay Kılıç elenen isim oldu.