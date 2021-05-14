Masumiyet dizisi hangi güne alındı? Yayın akışında yeni karar..

Masumiyet dizisi bayram nedeniyle yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Final iddialarıyla gündeme gelen dizinin yayın gününde ise değişikliğe gidildi. Peki Masumiyet hangi gün yayınlanacak?

FOX ekranlarının iddiaları dizisi Masumiyet, çarşamba günleri seyircisi ile buluşuyordu.

Bayram haftası nedeniyle yayınlanmayan ve final iddiaları gündeme gelen dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi.

Çarşamba günü yayın akışında Masumiyet dizisini göremeyen seyirciler, Masumiyet neden yok, günü mü değişti? sorularını araştırmaya başladı.

Dizinin yeni tarihi ve günü ile ilgili açıklama FOX'tan geldi. Peki Masumiyet hangi güne alındı? İşte ayrıntılar..

MASUMİYET DİZİSİ HANGİ GÜNE ALINDI?

Masumiyet'in yeni bölümü 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

FOX'un sitesinde yer alan haberde; ''Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı “Masumiyet” dizisinin yayın günü değişti.

Adından sıkça söz ettiren, her bölümü ayrı heyecanlı olan “Masumiyet”, 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla her pazartesi izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın üstlendiği “Masumiyet”, sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.'' ifadeleri kullanıldı.