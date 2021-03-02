Masumiyet dizisi Münevver Karabulut'u mu anlatıyor? Münevver Karabulut Cem Garipoğlu olayı nedir?

İlk bölümüyle dikkatleri çekmeyi başaran ekranların yeni dizisi Masumiyet'in, Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'u anlattığı ileri sürüldü.

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan'ın yer aldığı Masumiyet dizisinin, Cem Garipoğlu tarafından canavarca öldürülen Münevver Karabulut'tan yola çıkılarak yazıldığı iddiaları gündeme düştü.

Dizide Ela karakterinin 19 yaşında olması, Münevver Karabulut'un da 17 yaşında olması dikkat çekti.

Sevgilisi Ela'yı (İlayda Alişan) aralarında çıkan tartışma sonucu döven ve sonrasında öldü zannedip çöpe atan İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikayesinden esinlenildiği konuşuluyor.

Peki Masumiyet dizisinin konusu nedir? Münevver Karabulut Cem Garipoğlu olayı nedir? İşte detaylar..

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

Münevver Karabulut, İstanbul'da 7 Mart 1991 tarihinde, aslen Bolu, Mengenli bir ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. Babası Süreyya Karabulut aşçı, annesi Nagihan Karabulut ev hanımıydı.

Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi son sınıf öğrencisi olan Karabulut, aynı zamanda üniversite hazırlık dershanesine de gidiyordu. Dershane döneminde Cem Garipoğlu ile tanıştı ve arkadaşlıkları başladı

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.Katil, genç kızın cesedini parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine atmıştı.

Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı daha sonra öldüğü tespit edildi.

Zengin bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu, 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u aralarında çıkan tartışma sonucu öldürmüş, başını kesip çöpe atmıştı. Olayın ardından Türkiye ayağa kalktı.

Cem Garipoğlu amcası Hayyam Garipoğlu başta olmak üzere ailesinin yardımıyla cinayetten sonra 197 gün kaçmıştı. Teslim olan Cem Garipoğlu 18 yaşından küçük olduğu için yargılama sonucunda verilebilecek en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Cezaevindeki Garipoğlu 2014 yılında kendini asarak intihar etti.

MASUMİYET DİZİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir.

Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil; babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar'ın çabaları sonuçsuz kalır. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde değişecektir.