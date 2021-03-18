Masumiyet İrem öldü mü? Deniz Işın Masumiyet dizisinden ayrıldı mı?

Masumiyet İrem öldü mü? Deniz Işın Masumiyet dizisinden ayrıldı mı?

FOX TV ekranlarında yayımlanan Masumiyet dizisinin dün akşamki bölümünde İrem'in ilaç içerek intihar etmesi üzerine Masumiyet İrem öldü mü? sorusu gündeme geldi. Peki, Masumiyet İrem öldü mü?

FOX TV ekranlarında yayımlanan Masumiyet dizisi, kısa sürede reyting rekorları kırmayı başardı. Dün akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen Masumiyet dizisi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Dizinin hayranları, dün akşam yaşanan gelişmeler neticesinde şaşkına döndü. Masumiyet İrem'in ilaç içerek intihar etmesi üzerine Masumiyet İrem öldü mü, Deniz Işın diziden ayrıldı mı? soruları gündeme geldi.

Peki, Masumiyet İrem öldü mü? Deniz Işın Masumiyet dizisinden ayrıldı mı?

MASUMİYET İREM ÖLDÜ MÜ?

Masumiyet dizisinde Ela karakteri, babasının patronu olan 35 yaşındaki İlker karakteriyle bir ilişki yaşıyordu. İlker, evlenmek üzere olduğu nişanlısından ayrılacağını söyleyerek Ela’yı kandırmıştı.

Sosyal medyadan İlker’in evleneceğini öğrenince deliye dönen Ela, 19. doğum günü partisinden kaçıp İlker’in yanına gitti ve bebeği doğuracağını söyledi. İlker, Ela’nın hamile olduğunu ve bebeği doğuracağını öğrenince büyük tepki gösterdi ve daha sonra Ela İlker'i, bebeğini ve ilişkilerini herkese duyurmakla tehdit etti.

Yol kenarında feci şekilde dayak yemiş halde bulunan ve ölmek üzere olan Ela, hastanede tedavi altına alındı. Ela, hastanede yapılan tedavinin ardından iyileşti ancak bebeği için artık çok geçti.

Bu olayın ardından ülkenin en zengin ailelerinden biri olan Ilgaz ailesinin oğlu İlker Ilgaz cezaevine girdi. Oğlunu kurtarmak için elinden geleni yapmaya kararlan olan İlker’in annesi Hale Ilgaz , önce Ela’nın ailesine 10 milyon dolar teklif etti. Daha sonra ise entrikalarını İrem üzerinden yürütmeye karar verdi. İrem ile İlker’in cezaevinde evlenmesi, basında büyük yankı uyandırsa da bu gelişme İlker’i kurtarmaya yetmedi.

Masumiyet dizisinin dün akşam ekrana gelen son bölümünde İlker’in karısı İrem, sosyal medya canlı yayınında bir video not çekiyordu. İrem’in “Ölümümden kocam ve o kız sorumludur.” sözleri, dizinin izleyicilerinde şok etkisi yarattı.

Bu sahnenin ardından dizinin izleyicileri, Masumiyet İrem Öldü mü? Masumiyet İrem İntihar mı etti? sorularının yanıtlarının merak etti. Bu soruların yanıtı Masumiyet dizisinin 24 Mart Çarşamba akşamı yayımlanacak 5. bölümüyle birlikte yanıt bulacak.